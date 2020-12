Arnesen zet zinnen op Slot als opvolger Advocaat

De kans is groot dat de international van Servië aan de kant blijft omdat Feyenoord donderdag in Klagenfurt tegen Wolfsberger de knock-outfase van de Europa League moet bereiken. Bovendien heeft Advocaat met Eric Botteghin een volwaardig alternatief.



Bart Nieuwkoop en Nicolai Jørgensen zijn er weer bij, die twee spelers waren tegen Zagreb geschorst. Tyrell Malacia was tegen Zagreb weer fit genoeg en lijkt ook klaar om wederom in actie te komen. ,,We gaan er gewoon weer voor’', zegt Advocaat. ,,Iedereen kent onze situatie nou wel, daar wil ik niets meer over zeggen. Dan draaien we in cirkeltjes. We moeten gewoon nog vijf wedstrijden aan de bak deze maand. Tegen Dinamo Zagreb was het moeizaam, maar ook dat was lange tijd een gelijkopgaande wedstrijd. De tegentreffer vlak voor rust was achteraf dodelijk.’'