Arnesen negeert wens Advocaat om vervanger Jørgensen te halen: ‘Op dat vlak niet op één lijn’

De spierblessure van Nicolai Jørgensen zorgde voor discussie in de Kuip deze week. De Deen zal er voorlopig weer niet bij zijn en dus heeft Feyenoord alleen nog de Slowaak Robert Bozenik over als centrumspits. De jongeling zal dan ook spelen zondag in Tilburg tegen Willem II.

Dick Advocaat had graag gezien dat de Rotterdamse club nog een aanvaller zou huren, maar technisch directeur Frank Arnesen was resoluut: er komt niemand meer bij.



,,Op dat vlak zitten we dus niet op één lijn’’, zegt Advocaat. ,,Althans, ik niet met degene die er over gaat. Of we zijn voorbereid als Berghuis alsnog vertrekt? Er is wel een lijstje naar mij opgestuurd. Of we dan echt zijn voorbereid, ik hoop het maar.’’

De trainer verwacht niet dat Berghuis nog vertrekt. ,,Maar het zou nog kunnen. Ik heb er niet meer naar gevraagd, dat had ik al genoeg gedaan. Als hij gaat, hebben we nog twee dagen. Dat is heel kort en lastig.’’

Advocaat zag de nieuwe verdediger Uros Spajic voluit meetrainen en linksback Tyrell Malacia weer volledig aansluiten. ,,Maar die jongen is er zo lang niet bij geweest, die is er zondag waarschijnlijk om die reden nog niet bij. Christian Conteh trainde ook weer mee, maar hij ging er weer geblesseerd af.’’

De 73-jarige Hagenaar oogde allesbehalve vrolijk in de Kuip. ,,Er is goed getraind, dat is zeker’’, zegt Advocaat. ,,Dat is het niet. Maar misschien ben ik chagrijnig omdat de club anders naar dingen kijkt, dan ik. Wie er nog als spits kan spelen als Bozenik ook zou wegvallen? Misschien moeten we dan nog iemand huren.’’

Advocaat is wel blij met de loting van de Europa League. ,,CSKA Moskou, prachtig. Ik hoop dat we er in december spelen als het sneeuwt. In de sfeer van Doctor Zhivago. De Oostenrijkse ploeg ken ik eerlijkheidshalve nog niet echt en Dinamo Zagreb is altijd sterk met veel talent. Maar die wedstrijd gaan pas leven als het zover is. De aandacht ligt nu volledig bij Willem II uit.’’

