Arne Slot ziet dat er werk aan de winkel is voor Feyenoord: 'We zijn nog te afhankelijk van geluk en pech’

Met de komst van Ondrej Lingr en Luka Ivanusec is Feyenoord zo goed als klaar op de transfermarkt. Trainer Arne Slot heeft op een extra keeper na geen specifieke wensen meer neergelegd bij technisch directeur Dennis te Kloese. De Tsjech Lingr is geblesseerd, maar zal als alles volgens plan verloopt komende week kunnen aansluiten op het trainingsveld. Ivanusec is wel topfit, maar de Kroaat is nog niet speelgerechtigd.

,,Of we nu klaar zijn op de keeper na?’’ zegt Slot. ,,Ja, behoudens het feit dat zich altijd nog een buitenkansje kan voordoen. En er is nog een wens op een keeper, maar dat wist iedereen al. Ik denk dat Dennis te Kloese nog geen keeper heeft benaderd, maar we kijken daar naar.’’

Volledig scherm © Pro Shots, bewerkt DPG Media

Mannou Berger (18) is op dit moment de derde doelman van Feyenoord, achter Timon Wellenreuther en Kostas Lamprou. De absentie van Justin Bijlow lijkt minder lang te gaan duren dan aanvankelijk werd gevreesd bij Feyenoord. Maar Bijlow zal naar verwachting toch zeker tot eind oktober ontbreken.

,,Stel we bellen nu een keeper en zeggen: je bent als je tekent tweede of derde keeper bij Feyenoord, maar als Justin terug is zak je een plek. Dan zullen niet veel keepers die nu ergens spelen ja zeggen. Dus het is echt zoeken. Maar we zijn er mee bezig.’’

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

En nu de groep volledig is, is dat eigenlijk alles nog wat Te Kloese moet doen als technisch directeur. Al is er nog een kans dat er spelers vertrekken. Bayern München volgt de Lutsharel Geertruida nadrukkelijk, maar de Duitse topclub heeft zich niet gemeld. En er zijn spelers die minder perspectief zullen zien op speeltijd nu ook Lingr en Ivanuesec zijn gehaald. Die willen misschien weg.

Frustratie bij Slot

,,Maar dan komen er lijstjes op internet voorbij met acht namen’’, zegt Slot. ,,Met pertinente leugens dat wij spelers hebben aangeboden via transferroom. Dat is niet zo. Dus moest ik voor de training langs allerlei spelers om uit te leggen dat het niet waar is. Ik heb gezegd: als ik nog geen gesprek met je heb gevoerd over vermoedelijk minder speeltijd die je kunt krijgen, dan kloppen de verhalen niet.

,,Er zijn vast spelers die er over na willen denken. Maar op het trainingsveld zie ik dat helemaal niet. Dat kan ook te maken hebben met het feit dat de markt nog open is. Dat voluit gaan juist goed is omdat er nog een stap kan worden gezet.’’

Uiteraard had ik niet verwacht dat we na twee wedstrij­den twee punten zouden hebben. Arne Slot

De jonge spelers kunnen wat Slot betreft ook blijven. Ze kloppen of al op de deur en bovendien speelt Feyenoord straks nog Youth League, een soort Champions League voor jeugd. Slot keek vooral uit naar Almere City thuis. Natuurlijk heeft de trainer drie punten ingevuld, al zijn Lingr en Ivanusec er nog niet bij.

,,Maar ik ben ook benieuwd naar het publiek. Dat als we na twintig minuten de eerste slecht bal spelen er dan gefluit zal zijn. Dat hoop ik niet. Als dat gebeurt, geeft dat druk. Dat is duidelijk.’’

‘Twee punten niet verwacht’

Feyenoord speelde in de eerste twee duels van dit seizoen gelijk. ,,Uiteraard had ik niet verwacht dat we na twee wedstrijden twee punten zouden hebben”, zei Slot. ,,We zijn nog te afhankelijk van geluk en pech. De eerste wedstrijd is de rode kaart pech en in de wedstrijd tegen Sparta zijn de eerste twee kansen van hen een goal en lukt het ons niet om het vele balbezit om te zetten naar kansen. En als we de kansen al hebben, lukt het niet om ze allemaal af te maken.”

Programma eredivisie seizoen 2023-2024

Bekijk hier het complete eredivisieprogramma van het seizoen 2023-2024, inclusief alle uitslagen. Bekijk hier het klassement.

Beluister hier al onze voetbalpodcasts

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk hier alle video's over het Nederlandse voetbal