Arne Slot zag Feyenoord niet goed spelen: ‘Maar het geluk afgedwongen’

Arne Slot was niet tevreden met de manier waarop Feyenoord speelde tegen AZ (2-1), maar vond de zege terecht. ,,We hebben geprobeerd te winnen", aldus de coach van de Rotterdammers. ,,En met een gelukje hebben we dat voor elkaar gekregen.”

Als het gaat over 'geluk’, wijst Slot ook graag naar het doelpunt van AZ. ,,Zij hadden een doelpunt, maar in de hele wedstrijd geen schoten op doel. Dat is wat ongelukkig voor ons", zei de trainer bij ESPN. ,,Natuurlijk is het doelpunt van Pedersen gelukkig, want de bal wordt van richting veranderd. Maar de bal was al wel in de buurt van de 16. We hebben alles gedaan om te winnen en hebben het geluk een klein beetje afgedwongen door op hun helft te voetballen.”

Het spel dat Feyenoord speelde was echter ‘allesbehalve goed’ volgens Slot. ,,Verdedigend stond het goed, maar omdat AZ veel de lange bal speelde werd er ook niet veel van ze gevraagd. Aanvallend misten we Kökcu in het omschakelen van links naar rechts. Daardoor kwamen de buitenspelers niet één tegen één.”

Het eerste doelpunt ging dan weer wel volgens plan. ,,We hebben veel aandacht besteed aan vanaf links voorzetten naar de tweede paal. We wisten dat we daar een lengtevoordeel hadden.” Doelpuntenmaker Alireza Jahanbakhsh beaamt dat in de training precies dit scenario was geoefend. Slot relativeert daarbij lachend: ,,Als je op veel dingen traint, pakt er altijd wel eentje goed uit.

Dat er na de wedstrijden tegen PSV, Ajax, Twente en AZ een moeilijke reeks op zit, klopt volgens Slot. Maar volgende week bij Fortuna uit is ook niet makkelijk. Dat was in de Kuip 1-1 gelijk. Wij winnen niks makkelijk, maar we staan er heel goed voor.”

