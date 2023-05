Arne Slot verlengt contract en blijft tot 2026 bij Feyenoord: ‘Er is genoeg om naar uit te kijken’

Een heuse trainerssoap in Rotterdam kwam donderdag ten einde. Arne Slot gaf zijn ja-woord aan Feyenoord voor een jaar extra, dat kondigde hij aan in de persconferentie. De 44-jarige trainer is daardoor ook de komende seizoenen de eindverantwoordelijke bij de landskampioen en zal dus ook zijn debuut maken in de Champions League. Het contract loopt nu tot medio 2026.

,,Ik ben hier nog niet klaar”, aldus Slot op de clubwebsite. ,,We hebben een prachtig seizoen gehad met Feyenoord, met het kampioenschap als schitterende beloning voor al het harde werk dat verzet is, maar ik wil ontzettend graag verder bouwen. Na de zomer wacht een avontuur in de Champions League en er is een landstitel te verdedigen. Genoeg om naar uit te kijken, dus ik ben er trots op om in Rotterdam trainer van Feyenoord te zijn en te blijven.”

Tijdens de persconferentie gaf Slot desgevraagd één detail prijs: ,,Er is voor volgend seizoen geen clausule in mijn contract opgenomen.”

Slot kwam in de zomer van 2021 naar Feyenoord en beleefde sindsdien de nodige sportieve hoogtepunten met de club. Zo speelde Feyenoord onder zijn leiding voor het eerst in twintig jaar weer een Europese eindstrijd door de finale van de Conference League te bereiken. Daarin was AS Roma te sterk.

Dit seizoen volgde de voorlopige kroon op het werk met de landstitel, die op 14 mei in eigen huis werd behaald dankzij een 3-0 overwinning op Go Ahead Eagles. In de Europa League sneuvelden de Rotterdammers in de kwartfinale, opnieuw tegen AS Roma.

De laatste weken verschenen er vele geruchten over een eventuele transfer van de trainer naar Tottenham Hotspur. Uiteindelijk bleek hier geen sprake van.

