Arne Slot tegen uitzinnige Coolsingel: ‘Jullie brachten het dna van deze club over op de spelers’

Nadat Lee Towers de propvolle Coolsingel had toegezongen en het feest onder leiding van Orkun Kökcü en Lutsharel Geertruida was losgebarsten, was het de beurt aan Arne Slot om de uitzinnige menigte toe te spreken. ,,Vorig jaar waren we heel dichtbij om hier te staan, toen we de Conference League-finale speelden en helaas verloren. Vaak hoorde ik dat jullie trots waren op de manier waarop we speelden. Nu zijn we niet alleen trots, maar ook landskampioen.”