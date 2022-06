Arne Slot over vertrekkers: ‘Denk dat er spelers zijn die voor serieuze bedragen weg kunnen gaan’

Feyenoord is officieel begonnen aan het nieuwe seizoen. Arne Slot miste op de eerste trainingsdag zijn internationals nog. ,,Ik ga niet op namen in van nieuwe spelers. Mensen rond Feyenoord zijn wereldkampioen in het droppen van namen.’'

Door Mikos Gouka



Arne Slot trapte het nieuwe seizoen af met een glimlach in de Kuip. Hoewel de trainer na het vertrek van Cyriel Dessers, Bryan Linssen, Reiss Nelson, Guus Til en eerdaags Tyrell Malacia vijf steunpilaren is kwijtgeraakt, is Slot vol goede moed Feyenoord ook dit jaar weer naar een hoger plan te kunnen tillen.

De winnaar van de Rinus Michels Award weet dat technisch directeur Frank Arnesen speurt naar vooral aanvallende versterkingen. ,,Vorig seizoen haalden we vooral spelers die achter de bal spelen’', zegt Slot. ,,Die hebben een ander prijskaartje dan spelers die het verschil moeten maken. Die laatste categorie is duurder. Maar ik snap dat wij spelers willen verkopen en daar ga ik niet voorliggen. Dat is onderdeel van het project waar we een jaar geleden mee zijn begonnen.’'

Slot, die ook nog rekening moet houden met een vertrek van de Zuid-Amerikanen Luis Sinisterra en Marcos Senesi, ziet de komende weken vooral als een grote uitdaging. Feyenoord zal, zeker in eerste instantie, op sportief vlak kwaliteit inleveren, maar de club wil na de opmars in de Conference League toch echt de volgende stap zetten. Op het trainingsveld ‘debuteerden’ op de eerste trainingsdag alleen de Braziliaan Danilo, transfervrij overgekomen van Ajax en Mats Wieffer, die Feyenoord zo’n 550.000 euro kostte en de belofte dat zijn voormalig club Excelsior straks over enkele spelers van Feyenoord kan beschikken.

Volledig scherm Denzel Hall, Danilo en Mats Wieffer. © Pro Shots / Mischa Keemink

De Italiaan Wilfried Gnonto (18 jaar, spits, FC Zurich) en de Nederlandse Ian Maatsen (20 jaar, linksback, Chelsea) zijn al een paar dagen dicht bij een overstap naar Feyenoord, maar de Rotterdammers slaagden er nog niet in om de transfers helemaal af te ronden.

,,Het gevoel is goed nu we weer zijn begonnen’', zegt Slot. ,,Er stonden veel spelers nog niet op het veld, maar dat betekent voor andere jongens de kans om zich te laten zien. Het zou mooi zijn als één of twee jeugdspelers zich heel sterk weten te presenteren. Wat mogen de fans van ons verwachten komend seizoen? De spelers die op het veld staan zullen wederom ongelooflijk hard werken. We willen op een herkenbare manier blijven spelen. Na het vertrek van veel spelers en van jongens die eventueel nog weg zullen gaan, moeten we weer heel creatief zijn. Ik werk in Nederland en dan weet je dat spelers vervolgstappen maken en vertrekken. Dat geeft geen frustraties bij mij, dat is heel normaal", aldus de Feyenoord-coach.

Quote Ik werk in Nederland en dan weet je dat spelers ver­volgstap­pen maken en vertrekken Arne Slot

,,We moeten met de middelen die binnenkomen creatief omgaan. Je hoopt dat er ooit een tijd komt dat je niet creatief hoeft te zijn, maar aan de voorkant kunt toeslaan. En dan gaan we weer spelers ontwikkelen en hun waarde laten stijgen", aldus Slot, die naast Danilo nog een andere spits wil. ,,Dat is duidelijk. Wat ik van Mats Wieffer verwacht? Het is heel interessant om te zien hoe hij zich gaat ontwikkelen. Hij slaat een stapje over door van de eerste divisie direct naar de top van de eredivisie te gaan. Ik hoop dat hij snel kan concurreren met Orkun Kökçü en Fredrik Aursnes.”

Over andere namen die genoemd worden, wilde Slot weinig kwijt: ,,Calvin Stengs? Wilfried Gnonto? Tsja, de mensen rond Feyenoord zijn wereldkampioen in het droppen van namen en ik ga niet op namen reageren. Ja, Guus Til wil ik er wel bij houden. Maar als wij nieuws hebben over nieuwe spelers, dan melden we ons wel. Het gaat ons lukken om de selectie weer op orde te krijgen al moeten er best wel wat spelers komen. Maar we spelen pas over zes weken onze eerste competitiewedstrijd.’’

Gnonto moet enkele miljoenen kosten en die moeten vrijkomen als de transfer van Malacia is afgerond. Dat de linksback niet meer terugkeert in de Kuip, dat is ook Slot wel duidelijk. ,,Dat er concreet een club (Olympiqe Lyon, red.) voor hem is, dat ontken ik natuurlijk niet’', zegt Slot. ,,Dat zou heel gek zijn. Maar ze hebben hem daar nog altijd niet met een shirtje laten poseren, daar zullen ze nog extra hun best voor moeten doen. Ik denk dat er spelers zijn bij ons die voor serieuze bedragen weg kunnen gaan.”

