Arne Slot over transfergeruchten Feyenoord: ‘Zerrouki heeft een interview gegeven, Aursnes niet’

Ondertussen hengelt de Rotterdamse club naar Ramiz Zerrouki van FC Twente, die zelf voor draaiende camera’s liet weten graag naar de Kuip te verhuizen. FC Twente vraagt zich bij monde van trainer Ron Jans zelfs hardop af of tien miljoen euro wel toereikend is om Zerrouki weg te halen uit Enschede. Zerrouki was duidelijk, is Aursnes dat intern bij Feyenoord ook? ,,Zerrouki heeft een interview gegeven, Aursnes niet of nog niet. Ik ben niet degene die moet vertellen wat hij vindt’', zegt Slot. ,,Maar hij geeft alles op het trainingsveld. Voor het team en individueel.’’

Feyenoord kan zondag niet beschikken over de geblesseerde Orkun Kökcü. Trainer Arne Slot zag Gernot Trauner en Javairo Dilrosun weer aansluiten op het trainingsveld. De Oostenrijker is in zijn herstel verder dan de buitenspeler die werd weggeplukt bij Hertha BSC. ,,Bij Javairo moeten we kijken hoe hij reageert. Hij viel met een lichte hersenschudding uit. Dat proces volgen we zeer zorgvuldig,’' zegt Slot.

De coach lijkt de Deen Jakob Rasmussen als linksback op te gaan stellen, de Peruaan Marcos Lopez is akkoord en zijn komst van San José Earthquakes zal snel wereldkundig worden gemaakt. Slot wil er nog niet op vooruitlopen. ,,Ik denk dat we redelijk helder hebben hoe we zondag willen spelen, maar om nu precies te gaan vertellen hoe we het zondag gaan doen: dan kan ik net zo goed even wachten tot zondag.’’