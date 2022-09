Arne Slot klaagt in aanloop naar Sturm Graz niet over extra rust PSV: 'Ik hou er in mijn opstelling geen rekening mee’

Europa LeagueNa het 4-2 verlies verleden week in Stadio Olimpico moet Feyenoord in eigen stadion winnen om in de Europa League niet meteen al tegen een forse achterstand op Lazio Roma en Sturm Graz aan te kijken. De Oostenrijkse ploeg versloeg vorige week in eigen land het Deense FC Midtjylland met 1-0 dankzij een doelpunt van de 19-jarige Nederlander Emanuel Emegha.

Door Mikos Gouka



Door de winstpartij in de eerste speelronde heeft Sturm Graz nu al meer punten behaald dan vorig seizoen in de groepsfase van de Europa League, toen het in een poule met AS Monaco, Real Sociedad en PSV als laatste eindigde en slechts twee punten wist te vergaren. PSV won met 4-1 en 0-2 van de Oostenrijkers.

Zeker na het mooie seizoen van Feyenoord vorig jaar in de Conference League zijn de Rotterdammers favoriet. Ook al is de Kuip noodgedwongen behoorlijk leeg omdat de UEFA als straf enkele vakken niet in de verkoop liet gooien. Sturm Graz is bepaald geen hoogvlieger in Europa. Feyenoord staat 48ste op de meest recente Euro Club Index , Sturm Graz 137ste. Bovendien moet de ploeg het in Rotterdam doen zonder aanvoerder Stefan Hierländer na diens rode kaart vorige week tegen FC Midtjylland.

Quote In Oostenrijk is het ook niet onopge­merkt gebleven hoe wij hebben gepres­teerd. Gernot Trauner

Uiteraard schoof Feyenoord tijdens de persconferentie Gernot Trauner, ontspannen zittend naast trainer Arne Slot, naar voren. De 8-voudig international van Oostenrijk die als speler van SV Ried en LASK Linz al 31 keer tegen Sturm Graz speelde, zag vorige week in Italië dat de Europa League iets anders kan zijn dan de Conference League.

Lazio Roma walste vooral in de eerste helft over de kansloze Rotterdammers, die met een basisploeg met een gemiddelde leeftijd van 23 jaar en 154 dagen slechts twee keer eerder jonger voor de dag waren gekomen in Europa, heen. Het was de ploeg in de Conference League niet eenmaal overkomen.

Volledig scherm Gernot Trauner ziet het even niet meer zitten in het duel met Lazio Roma. © Getty Images

,,Sturm Graz is een ploeg die weinig goals tegen krijgt’', zegt Trauner. ,,Ze zijn goed georganiseerd en spelen met twee spitsen. Maar wij moeten laten zien hoe goed Feyenoord is. Ja, in Oostenrijk is het ook niet onopgemerkt gebleven hoe wij hebben gepresteerd. En toen ik terugkeerde bij de nationale ploeg hoorde ik ook veel dat ik stappen had gezet. Maar goed, het draait nu om deze wedstrijd. Er zijn drie ploegen die moeten vechten om de tweede plek achter Lazio Roma in poule F. En dus is dit een belangrijke wedstrijd.”

Feyenoord en Sturm Graz troffen elkaar eenmaal eerder, in augustus 2000 in de derde en laatste voorronde van de Champions League. Feyenoord ging in dat tweeluik ten onder: 2-1 verlies in Graz, een 1-1-gelijkspel in Rotterdam. Feyenoord verloor de laatste Europese duels tegen een Oostenrijkse tegenstander in het seizoen 2020/2021. In de groepsfase van de Europa League verloor de formatie van destijds Dick Advocaat beide ontmoetingen met Wolfsberger AC (1-4 thuis, 1-0 uit). Drie van de vier Oostenrijkse goals in De Kuip waren destijds strafschoppen.

Quote Vorig seizoen kregen we maar vier strafschop­pen, dat zal in de historie nog niet eerder zijn gebeurd, denk ik Arne Slot

Over strafschoppen wilde Slot desgevraagd nog wel iets kwijt. De trainer, die derde keeper Ofir Marciano, Lutsharel Geertruida en Sebastian Szymanski moet missen, hoorde de discussie over ‘topclub-penalty’ die PSV zondag kreeg tegen RKC. Zelf zag hij nog geen voordeel op dat vlak sinds hij bij Feyenoord werkzaam is.

,,Vorig seizoen kregen we maar vier strafschoppen” zegt Slot. ,,Dat zal in de historie nog niet eerder zijn gebeurd, denk ik. En dan was de strafschop tegen PSV misschien discutabel, maar dat kun je geen ‘topclubpenalty’ noemen, want toen speelden er twee topclubs tegen elkaar. Als je trainer wordt van Feyenoord hou je wel rekening met meer strafschoppen in jouw voordeel, vooral omdat je veel meer in het zestienmetergebied van de tegenstander komt. Dat valt dus tegen.”

Slot gaf nog aan dat hij niet wilde klagen over het feit dat PSV meer rust heeft voor de topper zondag in Eindhoven. ,,Vorig seizoen speelden wij op dinsdag en PSV op donderdag”, zegt Slot. ,,Zo gaat het soms. Ik hou in mijn opstelling ook op geen enkele wijze rekening met de wedstrijd van zondag.”