Arne Slot kijkt uit naar ‘beladen’ duel Feyenoord met AZ: ‘Ben er niet zo leuk weggegaan’

Slot was bij AZ tussen 2017 en 2020 assistent- en hoofdtrainer en moest vorig seizoen nogal plotseling vertrekken begin december toen bekend werd dat hij met Feyenoord in gesprek was over een mogelijk dienstverband. ,,Beladen is het duel ook, omdat ik er niet zo leuk ben weggegaan”, erkende Slot.



,,De wedstrijd van zondag is dus zeker bijzonder, maar het moet niet over mij gaan. Wij moeten als Feyenoord zijnde dit blok voor de interlandperiode goed willen afsluiten. Dat moeten we doen tegen een sterke tegenstander, die gelukkig ook op donderdagavond heeft gespeeld. Onze motivatie moeten we halen uit het feit dat we de laatste drie keer van ze verloren hebben.”