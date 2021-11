Arne Slot is trots op Feyenoord: ‘Wat een wilskracht zit er in deze ploeg’

VideoTrainer Arne Slot was vooral trots op Feyenoord na het gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Slavia Praag (2-2), dat zijn ploeg een plek in de achtste finales van de Conference League opleverde. ,,We hebben zoveel teleurstellingen moeten verwerken en komen wel weer terug. Wat een wilskracht zit er in deze ploeg.”

Ofir Marciano moest het doel van Feyenoord verdedigen, omdat Justin Bijlow dinsdag positief op corona testte. De doelman van de nationale voetbalploeg van Israël ging bij beide treffers van Slavia in de fout. ,,Ik heb hem na de wedstrijd even opgezocht”, zei Slot. ,,Ik heb hem gewezen op de situatie waarin Cyriel Dessers belandde toen hij in de slotfase van ons thuisduel met RKC niet de 3-2 maakte. Dessers kreeg toen heel veel kritiek maar hij was nu weer de gevierde man na zijn twee doelpunten. Spitsen en doelmannen kunnen snel de schlemiel of de held zijn. Het is aan Ofir om er nu ook zo als Dessers uit te komen.”

Feyenoord speelde vanaf de 37e minuut met tien man, na een rode kaart voor Guus Til die Nicolae Stanciu hard op een kuit raakte. ,,Ik laat in het midden of het wel of geen rood was”, zei Slot. ,,Maar er is geen videoscheidsrechter en de echte scheidsrechter trok eerst een gele kaart. Dan is het vrij bizar dat hij op advies van een grensrechter die minimaal 50 meter verderop staat alsnog een rode kaart trekt.”

Volledig scherm Feyenoord viert de overwintering. © REUTERS

,,Maar we bleven vechten en komen in blessuretijd op 2-2", vervolgde Slot. ,,Daardoor zijn we nu al zeker van de achtste finales van de Conference League. Daar ben ik zo trots op. We zitten in een moeilijke poule met een ploeg als Union uit de Bundesliga en Slavia, de kampioen van Tsjechië. Maar we hebben het nu al gered. We zijn van ver gekomen en moesten voorronden spelen. Maar we gaan steeds beter voetballen en werken zo hard voor elkaar. Die combinatie maakt ons lastig te verslaan.”

Quote Het is geen toeval dat we nu in de slotfase al zo vaak hebben toegesla­gen Cyriel Dessers

Uitzinnig van vreugde vierde Cyriel Dessers in blessuretijd zijn tweede treffer van Feyenoord. Hij sprintte naar de zo’n 3000 supporters van zijn Rotterdamse club achter het doel en liet zich even helemaal gaan. ,,Zo laat in een wedstrijd scoren, dat went nooit”, zei hij even later. ,,Dat blijft bijzonder.”

Je zou zeggen dat Dessers toch wel wat gewend is, na zijn belangrijke doelpunten dit seizoen als invaller in de slotfase van duels met Sparta, Union Berlin en AZ. “Maar als je de bal zo over de keeper ziet gaan, dan denk je daar niet aan”, lachte hij. “Dan ben je al die wedstrijden alweer vergeten. Die blijdschap bij al onze fans ook, prachtig.”

Bekijk hieronder de samenvatting van Slavia Praag - Feyenoord

Dessers mocht tegen Slavia eerder invallen dan normaal, omdat Bryan Linssen na ruim een kwartier niet meer verder kon. Hij tekende in de 31e minuut voor een knappe gelijkmaker en hielp Feyenoord in blessuretijd naar een plaats in de achtste finales van de Conference League, die pas in maart worden afgewerkt.

De huurling van KRC Genk, geboren in Leuven, weigerde ook na zijn hoofdrol in Praag te zeggen dat het tijd wordt dat hij een basisplaats krijgt. ,,Dat zou niet netjes zijn tegenover onze andere spitsen en mijn trainer”, zei hij. ,,Ik zou hen dan misschien in problemen brengen. Ik denk dat ik ook vanaf de eerste minuut kan presteren. Maar ik zal er ook proberen te staan als de trainer mij in de 65e of 85e minuut nodig heeft. Vroeger had ik misschien wel geroepen dat ik zou moeten beginnen. Maar als dat dan steeds niet gebeurt, dan is dat ook weer zo’n teleurstelling.”

Mooi van Dessers was dat hij direct na de wedstrijd even zijn doelman Ofir Marciano op zocht. De vervanger van Justin Bijlow, die in Rotterdam was achtergebleven na een positieve coronatest, ging bij beide treffers van Slavia in de fout. “Maar hij redde ons ook een keer knap”, doelde Dessers op een fraaie reflex van de Israëliër op een kopbal van Jan Kuchta.

Volledig scherm Cyriel Dessers is weer de gevierde man bij Feyenoord. © ANP

“We doen het met z’n allen”, zei Dessers. “Dat maakt ons zo sterk, Na die rode kaart van Guus Til zijn onze verdedigers en middenvelders alleen nog maar meer gaan lopen en harder gaan werken. Na die 2-2 van mij zie ik heel veel wisselspelers naast me staan, die allemaal zo’n 90 meter over het veld zijn gesprint om het doelpunt met mij te vieren. Die teamgeest is heel bijzonder en maakt ons lastig te verslaan. Het is geen toeval dat we nu in de slotfase al zo vaak hebben toegeslagen.”