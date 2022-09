Arne Slot is blij met Justin Bijlow en reageert op Aad de Mos: ‘Mag meer respect zijn voor onze prestatie tegen Sturm Graz’

Door Mikos Gouka



Slot gaf het zelf al aan na de eclatante winstpartij (6-0) tegen Sturm Graz. De trein is gaan rijden in Rotterdam-Zuid. ,,En dat is hij al een tijdje’', zegt Slot. ,,Maar er zijn TGV’s en stoptreinen.’'

En als het aan Slot ligt, blijkt zijn Feyenoord al vroeg in dit seizoen een hogesnelheidslijn die ook zondag in Eindhoven tegen PSV op volle snelheid zal doordenderen. De trainer toonde zich in de persconferentie voorafgaand aan de eerste kraker van het seizoen respectvol naar de tegenstander, waar zijn collega Ruud van Nistelrooy dat een paar uur eerder ook al had gedaan richting Feyenoord. Maar ook Slot zal hebben gezien dat PSV nogal zoekende is in het nog prille seizoen terwijl zijn eigen formatie steeds meer vorm krijgt. Bovendien, en dat benadrukt Slot zelf ook met regelmaat, kan de trainer van Feyenoord uitstekende spelers vanaf de bank het veld insturen. Jongens die het niveau allesbehalve omlaag halen.

Quote Ik deel de mening niet dat PSV een mislukte start van het seizoen heeft Arne Slot

,,PSV heeft de ploeg bij elkaar gehouden en er veel kwaliteitsspelers bijgehaald'', zegt Slot. ,,Zo ook onze clubtopscorer van vorig seizoen. En Guus Til zit daar op de bank. Of ik hem wel verwacht zondag? Simons kan daar spelen, Veerman heeft er gespeeld en Til kan dat ook. We zijn op alles voorbereid. Ik deel de mening niet dat PSV een mislukte start van het seizoen heeft. Ze hebben wedstrijden ruim gewonnen van Volendam en Excelsior en vergeet de 3-5 tegen Ajax niet.‘’

Louis van Gaal

Dat keeper Bijlow niet is geselecteerd voor de interlands met België en Polen maakt dat er met Cody Gakpo maar één Oranje-international op het veld zal staan in het Philips Stadion zondag. Wat vindt Slot eigenlijk van het feit dat zijn keeper, die nog niet eens zo lang geleden de onbetwiste nummer één van Nederland was, niet meer in beeld lijkt bij Louis van Gaal?

,,Het lijkt mij niet in het belang van Justin om daar over te oordelen, ik bepaal het selectiebeleid in Zeist niet”, zegt Slot. ,,Ik kan wel zeggen hoe ik vind dat hij het dit seizoen doet. In de voorbereiding kon het zeker beter. In de competitie ben ik tevreden over hem. De tweede treffer van Lazio kon hij zichzelf aanrekenen, maar verder niet.”

Quote De uitslagen van de onderlinge wedstrij­den van de top vijf gaan de eindrang­lijst bepalen, denk ik. Arne Slot

Slot heeft Sebastian Szymanski weer terug bij de selectie. De trainer gaf al eerder aan niet te veel te willen wijzigen. Vorig seizoen acteerde als Til als valse spits, een experiment dat ondanks de 0-4 winst niet slaagde, vond Slot. Dit keer zal hij geen foefje bedenken. ,,Dit is een ander Feyenoord, je kunt de elftallen niet vergelijken’', zegt Slot. ,,Ik vind ook niet dat je kunt zeggen dat wij de favoriet zijn op basis van de wedstrijden tegen Sparta en Sturm Graz en PSV tegen RKC en Bodø Glimt. Dat is te makkelijk.’’

Dat vond Aad de Mos eigenlijk ook. De voormalig trainer van PSV vond het oordeel dat de Rotterdammers ‘Tiki-Taka voetbal’ hadden laten zien tegen Sturm Graz overdreven. Hij gaf aan PSV-uit te willen afwachten. ,,Ik vind wel dat er meer respect mag zijn voor onze prestatie tegen Sturm Graz’', zegt Slot. ,,Die ploeg is in Oostenrijk bezig aan een opmars, zoals de nationale ploeg in een poule met Frankrijk en Kroatië al vier punten heeft.’'

Maar het klopt volgens Slot wel dat zondag een heel ander duel is. ,,En heel belangrijk. De uitslagen van de onderlinge wedstrijden van de top vijf gaan de eindranglijst bepalen, denk ik.’’