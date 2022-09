Arne Slot geniet van steeds fitter Feyenoord: ‘Vorige week konden we er niks van, nu winnen we met 6-0’

Arne Slot zag zijn ploeg vanavond een overtuigende reactie geven na de valse start van vorige week in de Europa League. Waar Feyenoord tegen Lazio nog op alle fronten tekort kwam (4-2 verlies), dreef het in de thuiswedstrijd tegen Sturm Graz zelf de tegenstander tot wanhoop : 6-0.

,,Dit was echt het tegenovergestelde van vorige week. Toen konden we er nog helemaal niks van met z’n allen”, refereerde hij bij ESPN op de kritiek die zijn ploeg kreeg na de kansloze avond in Rome. ,,Al was dat niet mijn mening, maar het klopt wel dat we toen absoluut niet opgewassen waren tegen Lazio. En een week later win je met 6-0. Dus je moet daar wel ergens een tussenweg in zien te vinden, om te beoordelen waar we nu exact staan.”

Een belangrijke reden dat Feyenoord beter begint te draaien is volgens Slot dat zijn selectie steeds fitter wordt. ,,Idrissi is daar een prachtig voorbeeld van”, wijst hij op de maker van de zesde Rotterdamse treffer, die daarnaast de assist gaf op de 2-0 van Dávid Hancko ,,En je ziet ook terug dat ze elkaar makkelijker beginnen te vinden op het veld.”

Op de vraag vanuit de studio of er al tickets geboekt kunnen worden voor de vlucht naar Boedapest, waar op 31 mei volgend jaar de finale wordt gespeeld, reageert Slot met een brede glimlach. ,,Dat zou ik wat voorbarig vinden. In de Europa League zitten nog meer goede teams dan in de Conference League. Tel daarbij op hoe moeilijk we het vorige week hadden, dan zou ik ze toch adviseren om nog even te wachten.”

Met de klinkende zege tankte Feyenoord in ieder geval vertrouwen voor de topper van zondag tegen PSV in Eindhoven. ,,We moeten veel goed doen om ook daar weer een hoog niveau te halen”, weet Slot. ,,Ik verwacht dat we zondag weer in staat zijn om vol te gaan.”

Volledig scherm Arne Slot omhelst Alireza Jahanbakhsh, de maker van twee goals. © Pim Ras Fotografie