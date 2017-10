Arjen Robben stopt na veertien jaar bij Oranje

Arjen Robben zet een punt achter zijn interlandloopbaan. De aanvaller van Bayern München gaf vanavond in de Arena aan dat de wedstrijd tegen Zweden zijn laatste optreden is geweest in Oranje. Robben kwam 96 keer uit voor het Nederlands elftal en scoorde daarin 37 keer.