Arjen Robben maakt ook rentree in Elftal van de Week

Robben was in goed voor twee assists en werd beloond met een 7,5. FC Groningen is na de 0-4 zege aan De Oude Meerdijk met drie man vertegenwoordigd in het Elftal van de Week. De doelpuntenmakers Alessio Da Cruz (2x) en Bart van Hintum vergezellen Robben in de ploeg van speelronde 32.