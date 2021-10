Arjen Robben krijgt speciaal eerbetoon bij FC Groningen

Arjen Robben, die afgelopen zomer definitief stopte als profvoetballer, is op 7 november samen met zijn familie eregast bij de thuiswedstrijd van FC Groningen tegen RKC. De voormalige topaanvaller krijgt van zijn eerste en laatste club in het betaalde voetbal een speciaal eerbetoon. Hij zal voor het begin van het duel onder meer een ereronde lopen langs de tribunes van het Groningse stadion.

Robben debuteerde op 3 december 2000 op 16-jarige leeftijd in het betaalde voetbal bij RKC Waalwijk. Hij viel in de slotfase in. ,,Met het eerbetoon op zondag 7 november tegen RKC Waalwijk komen dingen 21 jaar later samen”, laat FC Groningen weten. ,,Op die dag neemt één van Nederlands grootste voetballers aller tijden en de beste speler ooit voortgebracht uit de opleiding van de club afscheid van zijn supporters, zijn FC Groningen.”

De clubleiding hoopt op een vol stadion. Robben speelde in de play-offs op 19 mei van dit jaar zijn 59e en laatste wedstrijd voor de noorderlingen. Vanwege aanhoudende fysieke problemen kwam de 96-voudig international in zijn tweede periode bij FC Groningen slechts sporadisch in actie. Zijn spraakmakende rentree in de Eredivisie, na een rustjaar, bleef beperkt tot één seizoen.

,,Ik ben nu geen speler meer van de club, nu word ik weer supporter”, gaf Robben half juli te kennen. ,,Ik heb nog geen concrete plannen voor de toekomst. We gaan het zien. We zijn als gezin teruggekomen naar Groningen en dit is ook onze club. Die verbondenheid zal er altijd zijn. Maar het is goed om nu eerst weer even afstand te nemen.”