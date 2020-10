Arjen Robben hersteld: rentree gloort tegen FC Utrecht

Boadu voor straf niet in basis Oranje: ‘Heb me twee keer verslapen, dat is dom’

13 oktober Myron Boadu ontbrak vanavond in de basis bij Jong Oranje tegen Jong Cyprus (0-7). De aanvaller van AZ had volgens interim-coach Marcel Groninger ‘deze keer wat moeite met de discipline.’ Daarom koos hij in de aanval voor Joshua Zirkzee en Kaj Sierhuis.