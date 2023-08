Arjen Robben gaat als jeugdtrainer stage lopen bij FC Groningen: ‘Wil me nog niet vastpinnen en zeggen: Dit is het!’

Robben, die zijn lange carrière langs FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München in 2021 afsloot en die in 2022 werd benoemd tot bondsridder van de KNVB, loopt twee dagen in de week stage bij verschillende jeugdteams, maar zal zich met name richten op FC Groningen O18. Dat team staat onder leiding van Melchior Schoenmakers, een voormalige ploeggenoot van Robben.

,,Ik noem het voor mezelf nog een soort van ontdekkingsfase,” licht Robben zijn terugkeer op de velden toe. ,,Ik wil me nog niet vastpinnen door te zeggen: ‘Dit is het!’ Ik wil vooral ontdekken en kijken of ik dit over een jaar nog steeds heel leuk vind en of het bij me past.”