Arena-directeur gaat uit van ‘gewoon’ EK: ‘Continu tellen hoeveel geld er nog in de kas zit’

Door Daniël Dwarswaard



Het door corona uitgesteld EK-voetbal wordt aankomende zomer vanaf 11 juni in twaalf verschillende landen gespeeld. De Johan Cruijff Arena heeft drie wedstrijden toebedeeld gekregen. Oranje speelt de drie poulewedstrijden tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië een thuiswedstrijd. Er staat ook een achtste finale op de planning in het stadion van Ajax. De vraag is echter of corona niet opnieuw roet in het eten gooit. Een EK op één plek, zoals al gesuggereerd wordt, is namelijk gunstiger om het aantal reisbewegingen te beperken.