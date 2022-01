Arco Jochemsen, van looplijnen naar Pythagoras: ‘Ik heb voetbal altijd vooral als een spelletje gezien’

Op Marktplaats wordt sinds 16 november een spelerskaart van Arco Jochemsen in het shirt van Feyenoord aangeboden. Conditie van het karton, zo luidt de begeleidende tekst: zo goed als nieuw. En voor de prijs van één euro hoeven mogelijk geïnteresseerden niet te sukkelen. Toch heeft Jar49, de verkoper, nog altijd geen zaken kunnen doen. Misschien omdat de voormalig middenvelder in zijn ene seizoen in de Kuip, jaargang 2000/2001, lang niet altijd basisspeler was. Veel waarschijnlijker schuilt het gebrek aan belangstelling voor het relikwie in het feit dat de 29-jarige voetballer van toen inmiddels alweer jaren een compleet ander leven leidt. De man die als prof liefst drie KNVB-bekerfinales speelde, is tegenwoordig wiskundedocent. ,,Een prachtig vak”, zegt de 50-jarige Barnevelder. ,,Je brengt jonge mensen wat bij, helpt ze op weg in hun carrière. Ik haal er echt voldoening uit om voor de klas te staan.”