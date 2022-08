Antony van Ajax naar Manchester United: aanvaller met transfersom tussen Cristiano Ronaldo en Gareth Bale

Wekenlang hield Ajax de poot stijf. Een eerste bod van 80 miljoen euro werd geweigerd, waarna zelfs een bod van 90 miljoen euro niet genoeg bleek voor de Amsterdammers. Coach Alfred Schreuder was ook kraakhelder: hij wilde Antony, die al een tijdje niet mee meetrainde, bij Ajax houden en was de laatste weken dan ook woest over de gang van zaken. Het laatste bod kon Ajax niet meer weigeren. Antony werd in 2020 voor 15,75 miljoen euro overgenomen van São Paulo. De negenvoudig international van Brazilië speelde 82 wedstrijden voor Ajax en was daarin goed voor 24 goals en 22 assists.

Door de verkoop van Antony is er geen club die meer geld ontving aan transfers dan de Amsterdammers, zoals te zien is in onderstaande tabel. Tekst gaat verder onder de tabel.

Tussen Gareth Bale en Cristiano Ronaldo

Antony, die nog tot medio 2025 onder contract stond in de Johan Cruijff Arena, is nu na twaalf spelers de duurste speler ooit. De Braziliaan staat op de all-time transferlijst tussen Gareth Bale (voor 101 miljoen euro naar Real Madrid) en Cristiano Ronaldo (voor 94 miljoen euro naar Real Madrid).

Spelers die nóg duurder waren dan Antony waren: Neymar (Paris Saint-Germain, 222 miljoen), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain, 180 miljoen), Ousmane Dembélé (FC Barcelona, 140 miljoen), Philippe Coutinho (FC Barcelona, 135 miljoen), João Félix (Atlético Madrid, 127,2 miljoen), Antoine Griezmann (FC Barcelona, 120 miljoen), Jack Grealish (Manchester City, 117,5 miljoen), Cristiano Ronaldo (Juventus, 117 miljoen), Eden Hazard (Real Madrid, 115 miljoen), Romelu Lukaku (Chelsea, 113 miljoen), Paul Pogba (Manchester United, 105 miljoen) en Bale (Real Madrid, 101 miljoen).

Transferrecord Ajax

Antony, die bij Manchester United wordt herenigd met coach Erik ten Hag en verdediger Lisandro Martínez, volgt Frenkie de Jong op als duurste verkochte speler van Ajax en ook het eredivisierecord is daarmee gesneuveld. De Jong werd na het seizoen 2019/2020 voor 86 miljoen euro door Ajax verkocht aan FC Barcelona. Eerder vertrokken onder anderen Martínez, Sébastien Haller, Noussair Mazraoui, Ryan Gravenberch, Nicolás Tagliafico en Andre Onana ook al bij Ajax.

Nét geen transferrecord Manchester United

Zoals uit bovenstaande lijst valt op te maken, is Antony niet de duurste aankoop ooit van The Red Devils. In het seizoen 2016/2017 werd Pogba voor 105 miljoen euro opgepikt bij Juventus. Antony is wél een goede tweede. Hij stoot Harry Maguire van de tweede plek af. De verdediger kwam in het seizoen 2019/2020 voor 87 miljoen euro over van Leicester City.

Eerder strikte Manchester United deze zomer al Martínez van Ajax. Verder kwamen ook Casemiro, Tyrell Malacia en Christian Eriksen de formatie van Ten Hag versterken. Het is de vraag of Cristiano Ronaldo nog vertrekt. Hij zou openstaan voor een avontuur bij Napoli.

