Antony mogelijk tegen Midtjylland al terug bij Ajax

Na interlan­deu­fo­rie moet de focus bij AZ weer op AZ

20 november AZ-trainer Arne Slot is de afgelopen dagen druk bezig geweest om zijn spelers weer te laten focussen op de eerstvolgende eredivisiewedstrijd van zondag tegen FC Emmen. Dat was niet makkelijk want veel AZ-spelers beleven euforische weken als het gaat om interlands.