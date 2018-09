Angeliño voelt vertrouwen bij PSV: 'We durven en zijn toch geconcentreerd'

José Angeliño verloor vorig seizoen met NAC in eigen huis met 0-8 van Ajax. Zondag was de situatie voor hem totaal omgekeerd en kreeg Ajax van zijn nieuwe ploeg PSV in het Philips Stadion een draai om de oren. ,,Mooi om nu aan de andere kant van de score te zitten. Ik denk dat we onze supporters, die echt geweldig waren, een sterke wedstrijd hebben voorgeschoteld en ben blij met de punten."

De 21-jarige Spanjaard lijkt de stap naar PSV zonder veel problemen verteerd te hebben. ,,De trainer en de hele staf heeft me sinds het begin van dit seizoen het vertrouwen gegeven. Ik mag en kan mezelf laten zien. Vandaag maakte ik op een gegeven moment wat foutjes, maar een deel van het team rent dan direct terug en lost het op. Elke keer als we de bal verliezen, willen we hem meteen terug."

Zijn eerste duel met Ajax als PSV'er verliep zoals hij had gehoopt. Angeliño toonde net als in de andere duels veel drang naar voren, iets wat het publiek in het Philips Stadion waardeert. Verdedigend stond hij ook zijn mannetje. Een mooi moment voor hem in het duel met Ajax was een actie waarbij hij en Nick Viergever samen Hakim Ziyech naar de zijkant dreven, vanuit het strafschopgebied van PSV. ,,Een mooie start van de competitie, een mens kon in deze wedstrijden bijna niet om meer vragen. Ons publiek was fantastisch en we hebben ze terugbetaald. Dagen voor deze wedstrijd is er al spanning in Eindhoven en dan is het heerlijk om te winnen."

Carrière

PSV neemt het woensdag op tegen Excelsior Maassluis, een duel in het toernooi om de KNVB-beker. Daarop focust de ploeg zich eerst en daarna volgt voor Angeliño een vertrouwen 'avondje NAC' met PSV. Hij vergeet niet waar hij vandaag is gekomen. ,,Geweldig om daar terug te mogen komen, het publiek en de mensen bij de club hebben me alles gegeven. Ik wist vorig jaar aan het begin van het seizoen nog niet hoe mijn carrière zich zou ontwikkelen, maar in Breda kreeg ik een push. Bij NAC voelde ik vertrouwen, zoals ik me nu ook heerlijk voel bij PSV. We durven nieuwe grenzen op te zoeken en scoren in veel wedstrijden makkelijk, maar blijven ook geconcentreerd."