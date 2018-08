Angeliño maakt excuses aan PSV-ploeggenoten en supporters

Angeliño had de keeper al de verkeerde hoek ingestuurd, maar schoot de bal over het doel. Na hem miste ook nog Pablo Rosario en daarvoor had Jorrit Hendrix zijn strafschop ook niet in het doel weten te werken. Luuk de Jong, Daniel Schwaab, Hirving Lozano, Gastón Pereiro en Mauro Júnior wisten hun pingel wel te verzilveren. PSV verloor het duel na een 0-0 stand in reguliere tijd (na 90 minuten, red.) na acht strafschoppen met 6-5.