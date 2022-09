Andries Noppert en Remko Pasveer bij definitieve selectie Oranje, Louis van Gaal passeert Justin Bijlow

Feyenoord hield tussen de 45 en 50 miljoen over aan verkoop vijftal: 'Er gaan allerlei bedragen van af’

Financieel directeur Pieter Smorenburg geeft deze maand in Feyenoord Magazine aan dat van zeventig miljoen die de club incasseerde voor de verkopen van Tyrell Malacia, Luis Sinisterra, Fredrik Aursnes, Marcos Senesi en Bryan Linssen er ‘tussen de 45 en 50 miljoen over is gebleven’.

15 september