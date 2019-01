André Onana, verliefd op Edwin van der Sar

Voormalig NAC-aanvaller Sadiq Umar vindt nieuwe club en ruilt Gerrard in voor Nesta

9 januari Voormalig NAC-aanvaller Sadiq Umar is woensdag gepresenteerd door het Italiaanse Perugia. De club, actief in de Italiaanse Serie B, huurt de Nigeriaan van AS Roma. De eerste seizoenshelft kwam Sadiq Umar op huurbasis nog uit voor Glasgow Rangers, maar daar voldeed hij niet.