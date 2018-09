André Onana doet gewoon zijn werk bij Ajax

,,Ik ben niet degene die de goals maakt, met alleen ballen tegenhouden win je geen wedstrijd'', zei Onana lachend bij FOX Sports. ,,Ik sta daar om mijn werk te doen. Ik had het druk ja, want de tegenstander speelde goed. Het was niet makkelijk voor ons.'' Kort voor de 0-2 van Ziyech had Onana met twee reflexen de gelijkmaker van Fortuna voorkomen. ,,Gelukkig hadden we een goede keeper op doel staan'', erkende aanvoerder Matthijs de Ligt.

,,We maakten het onszelf moeilijk. We kwamen een paar keer goed door, maar bij het zestienmetergebied stopte het steeds. We wilden allemaal de beslissende pass geven. Dat moeten we proberen te doseren. Maar goed, elke wedstrijd is anders. We kunnen tegen Fortuna matig spelen en dinsdag in de Champions League tegen Bayern München goed. We weten wat we kunnen.''