Anderhalf jaar na rellen en ingestort bezoekersvak weer uitpubliek bij derby tussen NEC en Vitesse

Bij de komende derby tussen NEC en Vitesse in het Gofferstadion, mag het uitvak weer gevuld worden. Dat heeft burgemeester Hubert Bruls besloten in overleg met politie, openbaar ministerie en NEC. De regioclash wordt voor het eerst sinds oktober 2021 weer met uitpubliek gespeeld.

Volgens de instanties hebben supporters van beide clubs de afgelopen maanden laten zien dat ‘het sportief en zonder problemen mogelijk is’ om weer uitsupporters toe te laten. Vitesse krijgt bij de eerstvolgende derby in Nijmegen, op zondag 16 april, de beschikking over het volledige uitvak (500 personen).

Quote Dit is hoe we het graag willen zien en natuurlijk ook hoe het hoort Pascal van Wijk, Algemeen directeur Vitesse

Het besluit is niet onvoorwaardelijk, zo wordt vermeld. Mochten er voorafgaand aan de derby ongeregeldheden plaatsvinden of er daarvoor aanwijzingen zijn, kan het besluit nog worden teruggedraaid. ‘Zo nodig nog op de ochtend voor wedstrijd.’

Ingestort uitvak en rellen buiten het stadion

De laatste keer dat de ploegen mét uitsupporters tegen elkaar speelden was op 17 oktober 2021 in de Goffert. Destijds stortte het uitvak met daarin feestende Vitesse-fans gedeeltelijk in. Buiten het stadion ontstonden hevige rellen tussen hooligans en de politie.

Meteen na de door NEC verloren wedstrijd (0-1) ontstond er een grimmige sfeer rondom het stadion. De politie voerde meerdere charges uit en er werden veel aanhoudingen verricht. Ook werd een politiebus volledig vernield.

Na die wedstrijd werd besloten om uitsupporters van NEC bij de derby in Arnhem te weren.

Burgemeester Bruls: ,,Voetbal kijken in het stadion moet leuk en veilig kunnen, voor alle supporters, jong en oud. Iedereen zal het ermee eens zijn dat enthousiaste uitsupporters in een stadion bijdragen aan de sfeer. Mensen die met andere doelen naar een wedstrijd komen, verpesten de derby voor iedereen. Ik ga ervan uit dat uit- en thuissupporters zich gedragen, voor, tijdens en na deze wedstrijd, zodat het echt om het voetbal gaat.”

Boycot NEC-fans

Vitesse besloot eerder al dat er bij de derby in stadion GelreDome op 15 januari weer NEC-fans welkom waren. Er werd door de gemeente Arnhem echter besloten dat niet het hele uitvak gevuld mocht worden. NEC kreeg 400 tickets, terwijl er plaats is voor 1200 mensen. De club vroeg om minimaal 600 kaarten, het gemiddelde aantal NEC-fans dat dit seizoen uitduels bezoekt.

Toen dat aantal kaarten niet verstrekt werd, riep de harde kern van de Nijmegenaren op tot een boycot en besloot NEC de kaartverkoop te sluiten.

Directeuren blij met versoepeling

Directeuren Wilco van Schaik (NEC) en Pascal van Wijk (Vitesse) reageren op de eigen clubwebsite opgetogen op het besluit.

Van Wijk: ,,Dit is hoe we het graag willen zien en natuurlijk ook hoe het hoort. Laten we er dan ook voor zorgen dat alles bij de komende derby goed en ordentelijk verloopt, zodat de volgende edities tevens met een goedgevuld uitvak gespeeld kunnen worden. Wij roepen eenieder op om bij te dragen aan een mooie, positieve en veilige voetbalsfeer.”

Zijn collega in Nijmegen spreekt woorden van eenzelfde strekking en voegt daaraan toe dat volgens hem de verstandhouding tussen beide supportersgroepen positief is veranderd. ,,De gebeurtenissen hebben ons dichter bij elkaar gebracht, waardoor we het gevoel hebben deze derby’s beter te kunnen laten verlopen. De derbysfeer, emoties en humor moeten blijven, maar we moeten hierin niet te ver gaan. De strijd moet op het veld worden geleverd.”

