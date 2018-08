Amrabat voor 2,5 miljoen euro naar Club Brugge

Feyenoord krijgt maximaal 2,5 miljoen euro voor de speler die slechts een jaar in de Kuip speelde. De zevenvoudig international van Marokko kwam vorig jaar voor 4 miljoen euro over van FC Utrecht, waar hij 54 wedstrijden speelde. Amrabat kwam vorig seizoen bij Feyenoord tot 31 wedstrijden, waarin hij goed was voor twee goals en twee assists. Dit seizoen deed Amrabat 28 minuten mee in de Johan Cruijff Schaal tegen PSV en stond hij negentig minuten op het veld in de uitwedstrijd bij AS Trencin, waar Feyenoord met 4-0 onderuit ging.

Technisch directeur Martin van Geel denkt dat een vertrek van Amrabat de beste oplossing is voor alle partijen: ,,Sofyan heeft bij mij maanden lang aangegeven heel veel moeite te hebben met zijn rol bij Feyenoord. Dat is heel spijtig te moeten vernemen, omdat concurrentie nu eenmaal bij een topclub hoort. Uiteraard probeer je dat te managen, maar als een speler uiteindelijk per se per direct weg wil, gaat het er uiteindelijk om een oplossing te vinden. Met deze transfersom en de mogelijkheden om in de toekomst nog aanvullende bedragen te ontvangen, hebben we in dit geval deze oplossing gevonden. Niettemin blijft dit een transfer die we bij Feyenoord met tegenzin doen."

Club Brugge KV on Twitter Sofyan Amrabat naar Club Brugge! #WelkomSofyan 🔵⚫️ Feyenoord ➡️ Club Brugge 📝 4 jaar TRANSFER | https://t.co/Benj1l6HLi

Geen vervanger voor Amrabat

Feyenoord gaat niet op zoek naar een vervangende middenvelder, zo laat Van Geel weten ,,Prettig is dat we niet hoeven te reageren. We hebben voldoende middenvelders in de selectie, waaronder een aantal jonge zelfopgeleide spelers die we de ruimte willen geven," aldus Van Geel.

Deze zomer deed Amrabat een kwartier mee op het WK namens Marokko. Hij viel in de poulewedstrijd tegen Iran (1-0 verlies) een kwartier voor tijd in voor zijn oudere broer Nordin Amrabat.

Amrabat wordt bij Club Brugge ploeggenoot van Ruud Vormer, Arnaut Groeneveld en Stefano Denswil. Club Brugge is als kampioen van België al zeker van een plek in de poulefase van de Champions League. De ploeg van trainer Ivan Leko behaalde tien punten uit de eerste vier wedstrijden in de Jupiler Pro League, twee minder dan koploper Anderlecht.