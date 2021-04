Amerikanen kunnen ADO voor zes miljoen overnemen, maar moeten snel betalen

Otium Group, een Amerikaanse vastgoedbedrijf dat nadrukkelijk actief is in de sportwereld, is één van de investeerders die ADO Den Haag wil kopen. Van hen was al eerder bekend dat ze met United Vansen (UVS), de Chinese eigenaar van de club, in gesprek zijn geweest over een overname. Maar het was ook duidelijk dat zij alleen niet kapitaalkrachtig genoeg zouden zijn om United Vansen af te lossen. Zij krijgen nu enerzijds hulp van het eveneens Amerikaanse bedrijf Neltex Sports, dat eigenaar is van meerdere sportteams. Maar de grootste geldschieter achter de op handen zijnde deal moet investeringsmaatschappij World Soccer Holdings worden.