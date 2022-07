Altijd weer hetzelfde liedje bij Feyenoord: ‘Dit zou je zorgwekkend kunnen noemen, ja’

Hij zat er enigszins vertwijfeld bij, de aanvoerder van Feyenoord. In voorzichtige bewoordingen probeerde Jens Toornstra hetzelfde duidelijk te maken als wat zijn trainer Arne Slot al had gezegd over de oefenwedstrijd tegen Olympique Lyon (0-2). Dat het allemaal nog niet top is, maar dat je wel ziet dat Feyenoord stappen maakt. Dat het soms nog wat stroef is en dat de Rotterdamse ploeg ‘er nog niet is’.