‘Als ze vinden dat ik niet meer functioneer, ga ik met een biertje op de Z-side zitten’

Door Sander de Vries



Nu raken ze in huize Nijland niet snel in de war. Maar een beetje ongerust waren vrouw en dochter toch wel, toen een paar honderd woedende supporters van FC Groningen schreeuwden om het vertrek van de algemeen directeur, meteen na de bekeruitschakeling tegen FC Twente. Gelukkig was daar zoon Stef, niet te beroerd voor een paar opbeurende woorden. ,,Hij belde me na de wedstrijd”, vertelt Hans Nijland. ,,Jeetje pa, zei hij, weer verloren. ‘Nijland rot op’, zongen ze toch?”



,,Nou ja”, vervolgt Nijland. ,,Dat kon ik moeilijk ontkennen. Wat denk jij dat Stef zegt? Pa, ze hebben nog gelijk ook. Je hebt er gewoon een klerezooi van gemaakt.”



Bulderend van het lachen slaat Hans Nijland op zijn knieën als hij de anekdote vertelt, want hoe moeizaam het seizoen ook - zelfspot en relativeringsvermogen kun je hem onmogelijk ontzeggen.



Voorlaatste staat Groningen, de club waar randzaken en incidenten de laatste anderhalf jaar vochten om voorrang. Het gaat Nijland, directeur maar bovenal supporter, letterlijk na aan het hart. Tot zijn schrik zat hij eerder dit jaar opeens bij de cardioloog. ,,Ik raasde maar door”, vertelt Nijland. ,,En ja, toen kreeg ik een waarschuwing. Het zag er niet goed uit. Gelukkig was ik er op tijd bij. Mijn cardioloog maande me het rustiger aan te doen. Daar heb ik naar geluisterd. Ik gaf bijvoorbeeld soms een paar avonden per week een lezing, om draagvlak te creëren voor de club. Dat aantal heb ik sterk verminderd.”