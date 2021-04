Als NEC-fan weer naar het stadion? Eerst een sneltest bij stadion van rivaal Vitesse

Bekerfinale Vitesse hoopt op Peter Bos­z-scenario in bekerfina­le tegen Ajax

16:23 Voor het eerst in de historie van het toernooi om de KNVB-beker staan Ajax en Vitesse tegenover elkaar in de finale. De twee clubs troffen elkaar al wel negen keer eerder. Zes keer ging de zege naar de Amsterdammers, drie keer naar de Arnhemmers. De ontmoeting van zondag om 18.00 uur onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers is zonder twijfel de belangrijkste van alle ontmoetingen.