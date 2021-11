‘Als je sommige acties en beelden ziet, denk je dat Sangaré ons een jaar lang voor de gek heeft gehouden’

PSV zoekt momenteel naar spelers die altijd fit zijn en betrouwbaar in hun spel. Ibrahim Sangaré (23) is het beide, als het oliemannetje op het middenveld. Al kun je bij de lange, beresterke Ivoriaan beter spreken van olieman.

Door Maarten Wijffels



In de nababbel van Fortuna - PSV (1-4) kreeg Roger Schmidt gisteren een vraag die hem een jaar geleden nooit zou zijn gesteld. Of hij al nachtmerries heeft over de komende Afrika Cup? Want straks in januari moet PSV het dan een tijd stellen zonder Ibrahim Sangaré. Schmidt wilde de Ivoriaan niet onmisbaar noemen, maar zijn antwoord was verder duidelijk: ,,Als trainer zoek je spelers die reliable zijn, betrouwbaar. Soms is Ibrahim bij ons top-top, de rest van de tijd is-ie altijd gewoon goed. We hebben ook spelers die in betrouwbaarheid nog duidelijk moeten groeien.’’

Sangaré als voorbeeldspeler in Eindhoven. Het kan verkeren. Als je in de eredivisie één voetballer moet noemen om wie beeldvorming fors is gekanteld, dan is het wel de nummer 6 van PSV. Laatst zei Ibrahim Afellay het als analyticus bij Studio Voetbal zo: ,,Als je sommige acties en beelden ziet, dan denk je dat hij ons een jaar lang voor de gek heeft gehouden.’’ Waar Sangaré zich nu in onderscheidt, is dat hij voetballend zijn steentje bijdraagt en tegenstanders in de kleine ruimte technisch wegzet. Afellay: ,,Dat is wat je van een speler van PSV verwacht, omdat je in Nederland vaak de bal hebt en de betere ploeg bent.’’

Toch moet ook gezegd: niet iedereen was negatief bij zijn komst vorig jaar zomer. Er kwamen ook tips van Nederlandse scouts gelieerd aan internationale topclubs die zeiden: ‘Uitstekende deal van PSV. Bekijk maar eens beelden van Wilfred Ndidi toen deze Nigeriaan bij Racing Genk speelde.’

Op videoplatform InStat zag je dan een centrale middenvelder die als twee druppels water leek op Sangaré nu. Ndidi speelt inmiddels bij Leicester City, dat de international na twee seizoenen in de Belgische eredivisie voor 17 miljoen euro wegkocht bij Genk. Zijn marktwaarde anno 2021? Zo’n 60 miljoen euro. Ndidi is 24 jaar. Sangaré wordt dat in december.

Tegen Fortuna nam hij PSV bij de hand. Sangaré had tegen de Limburgers onder meer 19 balveroveringen, het op één na hoogste aantal voor een speler in de eredivisie dit seizoen. Als een oliemannetje ging hij over het veld. Een drupje hier, een scheutje daar. Overal waar zijn team hem nodig had, sprong hij bij. PSV won met 4-1, maar Fortuna was zo zwak dat er eigenlijk een score van 7-1 of nog meer uit had moeten rollen. Maar de spitsen Vinícius en Zahavi ruzieden in kansrijke posities met de bal, niet voor het eerst. Sangaré scoorde wel, de 0-3, na een aanval die hij zelf opzette. Het was zijn derde goal van het seizoen, waarvan hij er één maakte op het podium van de Europa League. De andere Eindhovense treffers in Sittard kwamen van twee invallers, Doan en Bruma. De laatste scoorde twee keer.

Volledig scherm Ibrahim Sangaré viert zijn goal. © ANP

Tot de winterstop moet PSV in het spoor van koploper Ajax kunnen blijven. Het competitieprogramma is ernaar en de interlandperiode geeft extra tijd om blessures te laten helen. Daarna wil PSV een betere maand januari draaien dan vorig jaar, toen Ajax zijn beslissende voorsprong pakte in de titelrace.

Maar dat zal straks wel moeten gebeuren zonder Ibrahim Sangaré. Op 9 januari begint in Kameroen het toernooi om de Afrika Cup en op 20 januari is de laatste poulewedstrijd van Ivoorkust, terwijl in de eredivisie PSV - Ajax bijvoorbeeld voor 23 januari op de kalender staat.

