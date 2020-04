‘Als het zuiver gebeurt, is er geen rechter die de KNVB gaat terugfluiten’

Door Maarten Dekker



Nog voor de KNVB in nauw overleg met de clubs bepaalt hoe het stopgezette voetbalseizoen wordt afgewikkeld, staat al vast dat sommige van die clubs zich zwaar benadeeld zullen voelen. Worden de stilgelegde edities van de eredivisie en de Keuken Kampioen Divisie geheel geschrapt en als niet gespeeld beschouwd, zoals in het amateurvoetbal? Dan staan Cambuur en De Graafschap, de twee beoogde promovendi, op hun achterste benen. Wordt de huidige stand (met in de eredivisie 25 of 26 wedstrijden per ploeg) als eindstand gebruikt? Dan degraderen RKC en ADO Den Haag en zal met name die laatste club moord en brand schreeuwen. ,,En als derde categorie zijn er dan nog de creatief-met-kurk-oplossingen’’, zegt hoogleraar sport en recht Marjan Olfers. ,,Denk aan loting of een beslissende play-off, zodra we wel weer iets mogen op een voetbalveld. Daar zal vermoedelijk ook lang niet iedereen blij mee zijn.’’

Volledig scherm Marjan Olfers.

Gedupeerd

Maar welke juridische acties en drukmiddelen hebben clubs die zich tegen de uitkomst willen verzetten? De meest logische stap is een kort geding, zegt advocaat Jan Schutrups. Hij is de man die FC Twente in 2016 op het laatste moment wist te behoeden voor degradatie, doordat een straf van de licentiecommissie werd teruggedraaid door de onafhankelijke beroepscommissie binnen de KNVB. ,,Maar wij zijn destijds eerst naar de rechter gestapt voor een kort geding. Dat kan ADO nu ook doen, mochten zij zich gedupeerd voelen. Ze zullen dan aanvoeren: ‘Het was nog helemaal niet zeker dat wij als 17de zouden eindigen’.’’

Maar vanuit hun expertise dichten Schutrups en Olfers clubs weinig kans toe. Schutrups: ,,Een civiele rechter gaat zo’n kwestie altijd maar marginaal toetsen. Hij zal vooral beoordelen of de KNVB in deze onvoorziene omstandigheden in alle redelijkheid een fatsoenlijke beslissing heeft genomen. Daar volgt bijna altijd een afwijzing uit richting de procederende partij.’’ Olfers sluit zich daarbij aan: ,,We zitten in een unieke situatie, er is geen precedent. En in de regelgeving van de KNVB is vermoedelijk ook niets voorzien. De ADO’s van deze wereld hebben alleen een kans als de rechter het idee krijgt dat het besluitvormingsproces niet goed is doorlopen. Dat een besluit zo onredelijk is dat het niet in stand kan blijven.’’

Volledig scherm Jan Schutrups in 2016 toen bij FC Twente behoedde voor degradatie. Naast hem Onna Jacobs, destijds interim-directeur bij de Tukkers. ©foto eric brinkhorst © eric brinkhorst

Draagkracht

De hoogleraar benadrukt dat het daarom essentieel is voor de KNVB om maximale draagkracht te zoeken, voor welke variant dan ook. ,,De verschillende scenario’s zullen worden voorgelegd aan de clubs en vervolgens moet de KNVB in overleg met die clubs tot een oplossing komen, de zogeheten verenigingsdemocratie. Als dat allemaal zuiver gebeurt, is er geen rechter die de bond gaat terugfluiten.’’

Na het kort geding kunnen clubs in theorie nog een bodemprocedure beginnen. ,,Maar dat is meer iets om eventuele geleden financiële schade mee te verhalen dan om een degradatie te laten terugdraaien’’, zegt Schutrups. ,,En ik heb begrepen dat de KNVB al zoekt naar mogelijkheden voor compensatie van benadeelde clubs.’’

Olfers: ,,Een bodemprocedure? Dan wens ik ADO veel succes. Die duren normaal al ontzettend lang, laat staan in coronatijd.’’