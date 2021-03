Als De Koning in de Kuip staat met VVV, zit pa trots voor de tv: ‘Dat zou toch wat zijn hè’

Door Dennis Van Bergen



Naarmate hij ouder wordt, schieten de beelden van zijn jeugd in Rotterdam steeds vaker door zijn gedachten. Het zijn van die momenten waarop Hans de Koning (60) zich weer achter op de brommer van zijn vader ziet stappen, voorafgaand aan een thuiswedstrijd van Feyenoord. Prompt voelt hij de wind dan weer in zijn gezicht blazen, onderweg vanuit het Oude Noorden naar de Kuip, de armen om seniors middel geslagen. ,,Het zou wat zijn ja”, mijmert de VVV-trainer, voorafgaand aan de halve finale van de beker tegen Vitesse. ,,Het zou wat zijn als ik in dat stadion een bekerfinale zou mogen beleven als coach.”



Dik veertig jaar woont De Koning nu in Noord-Holland. Toch klopt zijn hart nog steeds voor Rotterdam, de stad waaruit zijn ouders nooit zijn vertrokken. Al merkt de VVV-coach dat hun hoge leeftijd nu steeds meer vat op ze krijgt. ,,Ik heb heel mooie dingen meegemaakt tijdens mijn trainersloopbaan, maar je zult begrijpen dat het voor mij en mijn ouders heel speciaal zou zijn als ik er op 18 april als coach om de KNVB-beker zou mogen strijden. En wie weet. Niets is onmogelijk.”