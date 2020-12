Almere ontsnapt in 94ste minuut aan duur puntenverlies in Eindhoven

Dat Almere alsnog won was niet onverdiend, omdat de bezoekers de PSV-beloften na rust vrijwel continu tegen de eigen goal aan drukten. In de eerste helft was Jong PSV juist bovenliggend, hoewel ook toen PSV-keeper Vincent Müller meerdere reddingen moest verrichten. Na rust groeide hij uit tot de grote uitblinker en wist hij geruime tijd alleen Verheydt niet van scoren af te houden. In extremis voegde Sörensen zich met een schot in de bovenhoek bij zijn ploeggenoot, waardoor Almere duur puntenverlies op De Herdgang wist af te wenden.