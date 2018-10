Almere City strikt Guy Ramos

Debuteren­de Sydney van Hooijdonk: 'Geweldig dat ik het shirt van NAC mag dragen'

10:40 18 jaar pas, maar boerenslim is Sydney van Hooijdonk al. Hij staat amper in het veld als hij met een alles-of-niets poging naar de grond gaat in de hoop op een penalty. ,,We staan 2-1 achter, we hebben een goal nodig en ik voelde wat contact. Ik probeerde er een penalty uit te slepen, omdat ik wil winnen.”