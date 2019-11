Almere City ontslaat Robert Molenaar

Als opvolger stelt Almere Ole Tobiasen aan, de assistent van Molenaar. Molenaar was afgelopen twee seizoenen trainer bij Roda JC en had eerder ook FC Volendam onder zijn hoede.

De Roosendaler begon zijn loopbaan als speler bij FC Volendam. Daarna speelde Molenaar jarenlang in Engeland, voor Leeds United en Bradford City. In 2003 keerde hij terug naar Nederland, om nog vier seizoenen bij RBC Roosendaal te spelen.

In het seizoen 2014/2015 stond hij bij zondaghoofdklasser RKSV Halsteren voor het eerst op eigen benen, daarvoor was hij assistent bij Excelsior en NEC. Zijn debuut als hoofdcoach in het betaald voetbal maakte hij bij FC Volendam. De laatste twee seizoenen werkte Molenaar bij Roda JC, waar hij in maart ontslagen werd. In juni tekende hij voor twee jaar in Almere. Daar houdt zijn verblijf al na een paar maanden op.