Almere City neemt koppositie over van SC Cambuur ondanks ongekende keepersblunder

De Graafschap had eerder op de vrijdagavond de druk op Almere City FC en SC Cambuur weer enigszins opgevoerd met een 1-3 zege op Roda JC, maar de club uit Flevoland toonde aan niet onder de indruk zijn. Al bij rust stonden Tobiasen en consorten met 1-4 voor tegen de Alkmaarse beloften. Thomas Verheydt maakte een van de vier goals en daarmee noteerde de spits alweer zijn vijftigste op het tweede voetbalniveau van Nederland.



Meest opvallende goal van de eerste helft was echter die van Jong AZ. Jelle Duin kreeg de bal zomaar in de voeten geschoven van Almere-doelman Michael Woud. Duin zorgde daarmee voor de 1-3, maar zoals gezegd maakte Almere City voor rust ook nog een vierde via Mees Kaandorp.

Na rust zakte Almere City FC als een pudding in elkaar en gaf het Jong AZ de mogelijkheid om meer uit de schulp te kruipen. Dat lukte slechts deels, want de Alkmaarse beloften wisten net als Almere City slechts één keer te scoren na rust. Na de 1-5 van Oussama Bouyaghlafen was het Des Kunst die de eindstand met een fraai schoot in de verre hoek op 2-5 bepaalde.



Daardoor staat Almere City nu bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie met één punt én één wedstrijd meer dan SC Cambuur. De club uit Leeuwarden speelt zondag de uitwedstrijd tegen NEC Nijmegen en kan dan de koppositie weer heroveren.

Overige duels

Ook in de andere twee wedstrijden die om 21.00 uur werden gespeeld vielen de goals als rijpe appelen. Omdat FC Dordrecht eerder op de avond een 0-0 gelijkspel noteerde tegen FC Volendam stond FC Den Bosch laatste voor aanvang van het uitduel met Helmond Sport. De Bosschenaren hadden die rode lantaarn bij een zege dus weer over kunnen dragen, maar in plaats daarvan volgde een zeer pijnlijke 4-0 nederlaag bij de provinciegenoot.



Ook Go Ahead Eagles haalde fors uit tegen MVV Maastricht. Het werd 3-0 voor de club uit Deventer.

Volledig scherm Karim Loukili viert zijn goal. © BSR Agency