Almere City FC één punt armer na ‘protestduel’ met Jong AZ

Almere City kwam vlak voor de rust op voorsprong dankzij een kopbal van Thomas Verheijdt. In de 78ste minuut hielp Ferdy Druijff Jong AZ op gelijke hoogte. Thijs Oosting schoot van dichtbij de 2-1 binnen. De voorbereiding - een subtiel lobje van invaller Félix Correia - was fraai. Zakaria Aboukhlal kon in blessuretijd op een leeg doel aflopen omdat doelman Joshua Smits mee naar voren was: 3-1.

Kenzo Goudmijn speelde op 27 januari mee met Jong AZ. Dat had niet gemogen, want hij was eigenlijk geschorst. Goudmijn kwam toch in actie omdat de KNVB de gele kaarten van de speler niet goed had geregistreerd.