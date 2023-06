Almere City dicht bij eredivisie dankzij trefzekere Lance Duijvesteijn, Emmen moet vrezen voor degradatie

Lance Duijvestijn was de held van de avond bij Almere City. De 24-jarige spits uit Wateringen maakte beide goals voor Almere City, dat als nummer drie in de Keuken Kampioen Divisie eindigde achter Heracles Almelo en PEC Zwolle. Na 65 minuten opende hij de score uit een penalty, nadat Richairo Zivkovic zich in de nesten had gewerkt en Rajiv van La Parra naar de grond trok in het strafschopgebied. Twaalf minuten later maakte Duijvestijn ook de 2-0. Hij tikte van dichtbij binnen met zijn buik, nadat Mickey van der Hart een bal van zijn eigen verdediger Miguel Araujo nog van de lijn hield.

,,Die tweede is ook op mijn naam, toch? Ja, twee goals, lekker", zei Duijvestijn kort na afloop bij ESPN. ,,Het was sowieso geen hands. Ik was wel kapot op het eind, maar ik heb er natuurlijk alles voor over. We wilden er in de openingsfase overheen walsen. Dat resulteerde helaas niet in een vroege goal, maar 2-0 is een hele mooie uitslag. We zijn dichtbij, maar we zijn er zeker nog niet.”

FC Emmen-captain Jeroen Veldmate was na afloop zeer teleurgesteld over het optreden van zijn team. ,,Je bent gewoon niet jezelf. Daar baal ik het meeste van. Ik miste het lef en de bravoure, jongens die aan de bal wilden komen. Het is geen duel dat je om chocolaatjes speelt, maar het is wel een keer klaar hoor. Weg met die schroom, gewoon knallen", zei Veldmate over de return in Emmen zondagavond.

Nordin Bakker speelde ook weer een grote rol in de overwinning. De 25-jarige doelman uit Oostknollendam schitterde in de slotfase met een prachtige save op een volley van Mike te Wierik, nadat hij afgelopen zaterdag al belangrijk was met drie gestopte penalty's in de halve finale tegen VVV-Venlo. Almere City won die penaltyserie met 2-0 en mag nu dromen van promotie naar de eredivisie, voor de eerste keer in de clubhistorie.

Volledig scherm Lance Duijvestijn juicht nadat hij Almere City op 1-0 heeft gezet. © Pro Shots / Ron Baltus

Poll Welke club speelt volgend seizoen in de eredivisie? Almere City

FC Emmen Welke club speelt volgend seizoen in de eredivisie? Almere City (40%)

FC Emmen (60%)

