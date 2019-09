Alles wat je moet weten voor Estland-Nederland

StatistiekenNa de zege op aartsrivaal Duitsland ziet de EK-toekomst er voor Oranje plots heel wat zonniger uit. Maar de impact van de zege in Hamburg verdwijnt weer volledig als het Nederlands elftal vanavond in de A. Le Coq Arena in Tallinn niet wint van Estland. Dit moet je weten voor het treffen van vanavond (aftrap 20.45 uur).

• Oranje is ongeslagen in alle vier duels met Estland: drie zeges en één gelijkspel. Die ene remise (2-2) was het laatste treffen tussen beide landen, op 6 september 2013. Daarin maakte Robin van Persie pas in de 94ste minuut gelijk uit een strafschop. Het eerste duel tussen beide landen werd gespeeld in 2001. Oranje won toen in Tallinn met 4-2 door goals van Frank de Boer, Ruud van Nistelrooy (2) en Patrick Kluivert. In Nederland won Oranje met 5-0 (2001) en 3-0 (2013).

Volledig scherm 2013: Wesley Sneijder baalt na de 2-1 van Estland tijdens de WK kwalificatiewedstrijd tegen Oranje. © ANP

• Estland wacht al zeven EK-kwalificatie-interlands - inclusief de vier in de huidige Groep C - op een puntje. De laatste overwinning van de ploeg van bondscoach Karel Voolaid dateert alweer van 5 september 2015, toen Litouwen met 1-0 werd verslagen.

• Aanvoerder Ragnar Klavan, oud-speler van AZ, kan vanavond tegen Oranje zijn 126ste interland voor Estland spelen. De verdediger klimt daarmee naar de vierde plaats op de alltime-ranking van de Esten.



• Klavan is niet de enige Est met eredivisie-ervaring. Ook middenvelder Karol Mets (NAC), aanvaller Henrik Ojamaa (Go Ahead Eagles) en assistent-bondscoach Andres Oper (Roda JC, ADO Den Haag) speelden in Nederland. Oper is nog altijd topscorer aller tijden van Estland met 38 interlandgoals.

Volledig scherm Memphis Depay. © Pim Ras Fotoprafie • Oranje kan na de zege op Duitsland (2-4) voor het eerst sinds november 2017 weer eens twee interlands op rij winnen. Toen moesten Schotland (1-0) en Roemenië (3-0) er aan geloven.



• Oranje boekte vrijdag in Hamburg de eerste uitoverwinning onder het bewind van Ronald Koeman. Daarvoor kwam het Nederlands elftal buiten de landsgrenzen tot vier gelijke spelen en twee nederlagen.