Alleen een wonder houdt PSV nog weg van plaats 2 en er is een mirakel nodig om Ajax van de troon te stoten

Door Rik Elfrink



Een nieuwe landstitel is voor PSV, dat eerder de Johan Cruijff Schaal en de TOTO KNVB Beker won, nog altijd ver weg. Toch zaten in de nacht van zaterdag op zondag blije gezichten in de touringcar die van Leeuwarden naar Eindhoven reed. Plaats 2 in de eindstand van de eredivisie, en daarmee kwalificatie voor de Champions League-voorrondes, lijkt na de winst op Cambuur bijna zeker. Zelfs al zou de ploeg van Roger Schmidt de uitwedstrijden tegen Feyenoord en PEC Zwolle verliezen, dan is er wat dat betreft geen vuiltje aan de lucht. PSV moet in eigen huis wel Willem II en NEC zien te kloppen.