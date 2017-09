Alle vermoedelijke opstellingen en statistieken van speelronde 4

De nog foutloze koplopers Feyenoord en PSV jagen tegen respectievelijk Heracles Almelo en SC Heerenveen op behoud van hun ongeslagen status, terwijl onderin Willem II en ADO Den Haag al vroeg in het seizoen een heuse kelderkraker spelen. Maar ook daartussenin valt genoeg te beleven. Met behulp van cijfers van statistiekenbureau Opta bekijken we per wedstrijd de kansen van alle ploegen.

Willem II - ADO Den Haag (vanavond 18.30 uur)

Drie duels, nul punten: beide ploegen staan er nog niet best voor. ADO lijkt op basis van de cijfers favoriet. Willem II won namelijk slechts één van de laatste dertien eredivisie-ontmoetingen met ADO en kwam in de laatste drie ontmoetingen met de Hagenezen tot maar één treffer. Bovendien pakte ADO sinds de promotie in 2009 meer punten tegen Willem II dan tegen elk ander team. En dat terwijl de Tilburgers in 2011/12 en 2013/14 in de Jupiler League speelden.



Is er dan geen enkel positief voorteken voor Willem II? Jawel. De Tilburgers kwamen tot scoren in hun laatste acht thuisduels in de eredivisie, de langste reeks in thuiswedstrijden sinds augustus 2015. Aan de andere kant maakte ADO in heel 2017 slechts vijf uitdoelpunten in de eredivisie. Daarvan vielen er overigens wel liefst drie tegen Willem II.



Oh, en tot slot: er gaat zeer waarschijnlijk een (evenaring van een) record vallen in Tilburg. Erik Falkenburg (nu ADO, vorig seizoen nog Willem II) kan de vijfde speler worden in de historie van de eredivisie die voor het recordaantal van zeven verschillende clubs minuten maakt. Zijn voorgangers waren Chris Dekker, Hennie Meijer, Ruud Geels en Youssouf Hersi.

Heracles Almelo - Feyenoord (vanavond 18.30 uur)

Feyenoord wacht een lastig tripje naar het Polman Stadion, waar Ajax eerder dit seizoen al met 2-1 onderuit ging. Toch zijn de voortekenen gunstig voor de ploeg van Giovanni van Bronckhorst. Heracles won slechts twee van de laatste zeventien eredivisiewedstrijden tegen Feyenoord. Vier keer werd het gelijk, elf keer won Feyenoord. Bovendien won Heracles in 1964/65 voor het laatst tweemaal van Ajax, Feyenoord of PSV binnen één seizoen.



De sleutel lijkt voor Heracles te liggen in het schieten van afstand. De laatste drie goals die Feyenoord tegen kreeg in de eredivisie vielen van buiten het strafschopgebied, terwijl drie van de laatste zes eredivisietreffers van Heracles van buiten de zestien werden gemaakt. Bovendien: Feyenoord won de eerste uitwedstrijd van het seizoen, maar heeft al sinds februari niet opeenvolgende uitduels winnend afgesloten. Dat biedt hoop voor Heracles, de ploeg waartegen Feyenoord op de laatste speeldag vorig seizoen de landstitel pakte.

Ajax - PEC Zwolle (vanavond 20.45 uur)

Een trip naar de Arena is voor PEC haast onbegonnen werk. Het won in zeventien pogingen nog nooit een eredivisieduel op bezoek bij Ajax (twee keer werd het gelijk) en heeft tegen geen enkele andere huidige eredivisieploeg zo'n hoog verliespercentage als tegen de Amsterdammers (88 procent). Ajax won daarnaast de laatste negen thuiswedstrijden in de eredivisie.



Spelmaker Hakim Ziyech treft in PEC Zwolle bovendien zijn favoriete tegenstander, hij maakte meer goals (vijf), gaf meer assists (ook vijf) en boekte meer overwinningen (zeven) tegen de Blauwvingers dan tegen elke andere ploeg in de eredivisie. Voor Klaas-Jan Huntelaar ligt dat anders. Hij was trefzeker tegen 22 van de 23 eredivisieploegen waartegen hij in actie kwam, alleen tegen PEC Zwolle scoorde Huntelaar nog nooit op het hoogste niveau.

Excelsior - Vitesse (vanavond 20.45 uur)

Spelen tegen de Arnhemmers ligt de Kralingers de laatste tijd wel. Excelsior is ongeslagen in de laatste drie eredivisieduels met Vitesse (één keer winst, twee gelijke spelen) en wist in die wedstrijden net zo vaak de nul te houden als in de zeventien eredivisiewedstrijden tegen de Arnhemmers daarvoor (tweemaal keer). Bovendien staat het verdedigend prima: slechts drie ploegen kregen in de eerste drie duels minder schoten op doel tegen dan Excelsior. Dat waren Feyenoord, SC Heerenveen en FC Utrecht.

SC Heerenveen - PSV (morgen 12.30 uur)

De Eindhovenaren wonnen hun eerste drie wedstrijden, maar de Friezen mogen met recht een angstgegner worden genoemd. Heerenveen verloor slechts twee van de laatste elf thuisduels met PSV in de eredivisie en PSV wist in de laatste tien seizoenen niet één keer de nul te houden op bezoek bij Heerenveen. Het is opletten geblazen voor Heerenveen-back Denzel Dumfries: hij staat na drie duels al op vier assists. Ter vergelijking: afgelopen seizoen was er geen enkele verdediger met meer dan vijf assists in het gehele eredivisieseizoen.



Toch boekte Jurgen Streppel als trainer nog nooit een eredivisiezege op PSV, dat slechts één van de laatste 31 uitwedstrijden in de eredivisie verloor. Dat was de nederlaag bij Feyenoord van vorig seizoen. Namens de ploeg van Phillip Cocu kan Hirving Lozano in fraaie voetsporen treden. Hij kan de eerste eredivisiespeler worden sinds Patrick Kluivert (in 1994) die in zijn eerste vier eredivisieduels het net weet te vinden. De enige buitenlandse speler die dit tot nu toe wist te doen was Béla Bodnár namens Sparta in 1962.

FC Utrecht - Roda JC Kerkrade (morgen 14.30 uur)

Om nou te zeggen dat duels tussen beide ploegen de laatste tijd veel spektakel opleveren: nee. In slechts één van de laatste vijf onderlinge eredivisie-ontmoetingen viel er meer dan één doelpunt. Op 17 oktober 2015 werd het 1-1 in Utrecht. Desondanks kwamen de Utrechters tegen geen enkele andere eredivisieploeg zo vaak tot scoren als tegen Roda JC, liefst 115 keer.



Toch pakte huidig FC Utrecht-trainer Erik ten Hag als eredivisietrainer alleen tegen de traditionele top drie en AZ gemiddeld minder punten per wedstrijd dan tegen Roda JC. Duels met de Limburgers leverden hem 1,25 punt per duel op. Een Utrecht-overwinning lijkt echter het meest voor de hand liggen. Roda JC verloor de laatste vier eredivisieduels en alleen FC Groningen (28) en ADO (26) kregen in de eerste drie speelronden meer schoten op doel tegen dan Roda JC (23). Aan de andere kant kreeg alleen Feyenoord minder schoten op doel tegen kreeg (acht) dan FC Utrecht (negen).

Sparta Rotterdam - FC Twente (morgen 14.30 uur)

De Kasteelheren krijgen met Twente-thuis gezien het verleden een taaie kluif. Sinds 2009/10 verloor Sparta van geen ploeg meer eredivisieduels dan van de Tukkers. Het ging - net als tegen PSV - vijf keer onderuit. De Rotterdammers wisten slechts in één van hun laatste twaalf eredivisieduels de nul te houden. Dat was op 7 mei dan weer wél tijdens de 1-0 overwinning op uitgerekend FC Twente.



Beide ploegen steken momenteel nog niet in blakende vorm. Sparta en Twente zijn twee van de vier eredivisieploegen die voorafgaand aan de derde speelronde nog geen minuut op voorsprong stonden dit seizoen. Ze delen die twijfelachtige eer met Willem II en ADO, twee ploegen die elkaar deze speelronde treffen in Tilburg. FC Twente verloor voor het eerst sinds augustus 1979 zes eredivisieduels op rij, slechts één keer in de clubhistorie verloren de Tukkers zeven eredivisiewedstrijden op rij.

AZ - NAC Breda (morgen 14.30 uur)

De Bredanaars pakten in de eerste drie competitieduels slechts één punt, maar mogen in Alkmaar hopen op een goed resultaat. AZ won slechts één van de laatste vijf eredivisiewedstrijden waarin zij een promovendus op bezoek kregen. Het wist de afgelopen twee eredivisiewedstrijden weliswaar winnend af te sluiten, maar de laatste keer dat de Alkmaarders minimaal drie keer op rij een competitieduel wonnen was in september 2016.



AZ zal vertrouwen op spits Wout Weghorst. Hij had dit seizoen al veertien schoten van binnen de zestien. Dat is meer dan iedere andere speler en slechts vier minder dan heel NAC. Voor de Brabanders is daarentegen wel de oogstmaand aangebroken. NAC won sinds 2011/12 slechts één eredivisieduel in de maand augustus, terwijl de ploeg in die periode in geen maand meer zeges (zes stuks) boekte dan in september.

FC Groningen - VVV-Venlo (morgen 16.45 uur)

De verrassend goed gestarte Limburgers moeten een flinke reis afleggen om af te rekenen met een matige reeks in het hoge noorden. FC Groningen is al zeven thuisduels met VVV en verloor in september 1993 voor het laatst thuis van de Venlonaren (0-3). In het laatste seizoen waarin beide ploegen actief waren in de eredivisie (2012/13) eindigden beide ontmoetingen tussen de twee ploegen doelpuntloos, iets wat sindsdien niet meer is voorgekomen tussen twee eredivisieclubs.



FC Groningen is bovendien ongeslagen in de laatste negentien competitieduels met gepromoveerde clubs en leden slechts één nederlaag in de laatste veertien thuisduels in de eredivisie. Als Kelechi Nwakali debuteert is VVV de eerste club met zeven Nigerianen in de eredivisie. De eerste zes waren Tijani Babangida, Ahmed Musa, Alex Emenike Nkume, Uche Nwofor, Michael Uchebo en Robin Udegbe. Ajax staat momenteel ook op zes Nigerianen.