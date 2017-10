Alle vermoedelijke opstellingen en statistieken van speelronde 10

Geen ploeg pakte in de laatste acht speelronden minder punten dan Heracles (6) en dus is winst op VVV Venlo van harte welkom in Almelo. De ploeg uit Almelo bleef ongeslagen in de laatste twaalf thuiswedstrijden tegen VVV (acht keer winst, vier keer gelijk) en verloor in 1997 voor het laatst in eigen huis van de Limburgers (0-2). Ook de grootste eredivisieoverwinning ooit van Heracles werd in 2011 behaald tegen de Venlonaren: 7-0.

VVV, dat de minst gepasseerde defensie in uitwedstrijden heeft (drie tegengoals), is echter al zes uitduels ongeslagen in de Eredivisie. Daarmee kan het clubrecord uit 1986/1987 dit weekend geëvenaard worden.