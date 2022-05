Alle ogen bij Feyenoord kunnen op Marseille: ‘Het wordt een wedstrijd die we nooit gaan vergeten’

Door Sjoerd Mossou



In het uitvak klonk nog maar eens een vrolijk liedje over Tirana, eindbestemming in het toernooi om de Conference League, aan het begin van de Sittardse zondagavond. En langs de lijn wist trainer Arne Slot niet hoe snel hij vier van zijn sleutelspelers moest wisselen, na nog geen uur spelen.