Alle cijfers en vermoedelijke opstellingen van speelronde 8

Het publiek vermaken. Dat is wat FC Groningen wil. De komst van AZ is dan ook van harte welkom. Onder het motto 'niets vermaakt meer dan goals': in de laatste vier thuiswedstrijden tegen AZ scoorde de Trots van het Noorden steeds minimaal twee keer, FC Groningen is de enige ploeg die in de laatste dertien eredivisieduels steeds tot scoren kwam en AZ is juist al vijftien uitduels op rij trefzeker. Pak het telraam er maar bij, zou je zeggen.

Vooral de standaardsituaties zijn bij FC Groningen – AZ veelal garantie voor vreugdedansjes, met name bij AZ. Acht van de laatste twaalf Alkmaarse goals tegen FC Groningen vielen uit een standaardsituatie. Mocht AZ-spits Wout Weghorst zijn hoofd tegen een corner kunnen zetten of een strafschop tegen de touwen schieten, is hij na Danny Koevermans de tweede AZ-speler die in minimaal zeven uitduels op rij tot scoren kwam.