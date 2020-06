Alle achttien eredivisieclubs akkoord met ECV-voorstel over tv-gelden

Coolen in beeld voor beoogde Kuyt-func­tie: ‘Ik praat met Feyenoord’

13:12 Feyenoord wil Rini Coolen vastleggen als trainer van het nieuwe O21-elftal dat komend seizoen van start gaat. De voormalig trainer van FC Twente, AGOVV, RBC, Adelaide United, Aruba en Rosenborg bevestigt tegenover deze site in gesprek te zijn met technisch directeur Frank Arnesen. ,,We hebben inderdaad contact en we praten nog’’, zegt Coolen.