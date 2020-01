Allach per direct weg bij Vitesse; Van Hintum technisch directeur tot einde seizoen

Allach (46) heeft in zijn tweede periode als technisch directeur bij Vitesse nog geen jaar gediend. Hij kwam in maart 2019 binnen bij de club en vertrekt nu alweer. Door de achterdeur, nota bene. De Brabander is uiteindelijk gestruikeld over de aanstelling van de nieuwe trainer. Allach wilde als ‘td’ na het vertrek van de Russische coach Leonid Sloetski met Fred Rutten aan de slag. Die keuze viel verkeerd bij de clubleiding. Rutten staat niet bekend om zijn aanvallende stijl.



Vanuit de top werd daarom clubicoon Edward Sturing aangesteld. Allach werd gepasseerd en meldde zich ziek, achteraf al rond het thuisduel van eind december met VVV-Venlo. Zijn vertrek is daarmee geen verrassing. ,,Ik heb eind 2019 de balans opgemaakt waar ik sta en hoe ik verder wil gaan met mijn loopbaan. Na zo’n overweging vind ik dat je eerlijk naar elkaar moet zijn en dan samen een beslissing moet nemen die zowel het beste is voor de club als voor mijzelf”, aldus Allach.